Житомирская ОГА проверит больницу, которую раскритиковал министр Степанов
Житомирская ОГА проведет проверки в областной клинической больнице им. Гербачевского, которую накануне посетил министр здравоохранения Максим Степанов и обнаружил недостаточное количество кислородных точек и средств защиты у врачей.
Об этом во время брифинга рассказала заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает RegioNews.
Некоторые вопросы у министра были по больнице им. А. Гербачевского. Нами уже инициирована проверка. Мы хотим проверить, насколько адекватная статистика по кислородным точкам, а также понять, имеет ли место такой случай, что при наличии средств индивидуальной защиты у врачей нет к ним доступа", - отметила Остапченко.
Она добавила, что после изучения ситуации в больнице ОГА сообщит о результатах проверок.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения проверил три больницы на Житомирщине - две городские и одну областную. В результате такой инспекции он обнаружил ряд нарушений.