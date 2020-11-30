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30 ноября 2020, 12:08 244

Житомирская ОГА проверит больницу, которую раскритиковал министр Степанов

30 ноября 2020, 12:08 244
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Он заявил, что в заведении есть средства защиты, однако врачи не имеют к ним полного доступа
Он заявил, что в заведении есть средства защиты, однако врачи не имеют к ним полного доступа
Фото: из открытых источников
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Житомирская ОГА проведет проверки в областной клинической больнице им. Гербачевского, которую накануне посетил министр здравоохранения Максим Степанов и обнаружил недостаточное количество кислородных точек и средств защиты у врачей.

Об этом во время брифинга рассказала заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко, передает RegioNews.

Некоторые вопросы у министра были по больнице им. А. Гербачевского. Нами уже инициирована проверка. Мы хотим проверить, насколько адекватная статистика по кислородным точкам, а также понять, имеет ли место такой случай, что при наличии средств индивидуальной защиты у врачей нет к ним доступа", - отметила Остапченко.

Она добавила, что после изучения ситуации в больнице ОГА сообщит о результатах проверок.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов без предупреждения проверил три больницы на Житомирщине - две городские и одну областную. В результате такой инспекции он обнаружил ряд нарушений.

Житомирская область больницы проверки ОГА Минздрав Максим Степанов
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