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08 августа 2020, 10:50 5

Кабмин проведет внеочередное заседание из-за ухудшения эпидемической ситуации

08 августа 2020, 10:50 5
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Фото: Кабмин
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8 августа Правительство соберется на внеочередное заседание в связи со значительным ухудшением эпидемической ситуации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров, передает RegioNews.

8 августа планируется провести внеочередное заседание Кабинета Министров, где планируется рассмотреть вопрос ухудшение ситуации с эпидемией в различных регионах страны", - говорится в сообщении.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19 оккупационными властями.

Также во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет просить министров поддержать вопрос об усилении контроля за соблюдением гражданами ограничительных мер.

Мы видим очень существенное ухудшение ситуации ... Поэтому я, как министр здравоохранения, буду обращаться по поводу усиления контроля по всем правилам, которые установлены в нашей стране, по всем ограничительным мерам", - отметил Степанов.

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Кабмин заседание коронавирус карантин Минздрав Денис Шмыгаль
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