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15 ноября 2026, 10:15

Атака на Одесщину: повреждены жилые дома, ранены

15 ноября 2026, 10:15
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Фото: ГСЧС
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В ночь на 15 ноября россияне атаковали Черноморск. Спасатели показали фото последствий

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура, значительные разрушения получили четырехэтажное административное здание. Также загорелись два автомобиля.

Взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и повреждены фасады жилых домов.

Напомним, что в Дергачах Харьковского района утром 14 ноября в результате российской атаки беспилотником пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Один человек получил ранение, еще шесть человек пережили острую реакцию на стресс.

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