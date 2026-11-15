Атака на Одесщину: повреждены жилые дома, ранены

Фото: ГСЧС

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура, значительные разрушения получили четырехэтажное административное здание. Также загорелись два автомобиля.

Взрывная волна и обломки повредили газовую трубу, выбили окна и повреждены фасады жилых домов.

Напомним, что в Дергачах Харьковского района утром 14 ноября в результате российской атаки беспилотником пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Один человек получил ранение, еще шесть человек пережили острую реакцию на стресс.