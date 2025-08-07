12:43  07 августа
В Черкассах из Макдональдса вынесли раненого на носилках
09:57  07 августа
Смертельное ДТП на Львовщине: погибли мотоциклист и пешеход
08:12  07 августа
В Украине — чрезвычайный уровень пожарной опасности: какие области в зоне риска
07 августа 2025, 14:59

Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области

07 августа 2025, 14:59
Пилоты подразделения "Феникс" продолжают непрерывно искоренять российских оккупантов с украинской земли

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"По результатам серии эффективных мероприятий ликвидирована вражеская пехота, уничтожена мото- и автотехника, бронетехника, грузовик и БМП", – говорится в описании к видео.

Напомним, украинские пограничники показали, как уничтожили мототехнику, грузовик и танк врага в Донецкой области.

06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Апелляционный суд в Киеве приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство и два изнасилования
07 августа 2025, 15:26
7 производственных линий и товар на 50 миллионов: разоблачено масштабное производство и сеть продаж
07 августа 2025, 15:24
Три основных сценария развития событий на встрече Трампа с Путиным
07 августа 2025, 15:16
Продавая товар в интернете, житель Тернопольщины потерял почти 60 тысяч гривен
07 августа 2025, 15:07
Прифронтовая Купянщина нашла 12 партнеров в Украине и за рубежом для совместных проектов
07 августа 2025, 14:56
Осторожно: фейковые повестки с вирусами поступают украинцам на почту
07 августа 2025, 14:54
Пограничник покончил с собой на военном пограничном посту "Паладь-Комаровцы"
07 августа 2025, 14:32
Пора завершать войну, спасибо всем, кто помогает, - Зеленский
07 августа 2025, 14:13
На Харьковщине подростки попали в ДТП на мотоцикле — один в тяжелом состоянии
07 августа 2025, 14:01
