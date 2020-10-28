Мэр Борисполя Федорчук умер от COVID-19 до оглашения результатов выборов

У него ранее обнаружили коронавирус

У него ранее обнаружили коронавирус

Фото: из открытых источников

Действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до оглашения результатов выборов.

Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

До объявления результатов выборов от коронавируса умер мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", - написал он.

Напомним, Анатолий Федорчук, который руководил Борисполем с 2006 года, заявлял о намерении в четвертый раз баллотироваться на должность городского главы от партии "Наш край".