13:01  28 октября
Мэр Борисполя Федорчук умер от COVID-19 до оглашения результатов выборов
12:39  28 октября
Кабмин отменил ограничения размера зарплат чиновникам
08:13  28 октября
Сутки на Донбассе: боевики осуществили четыре нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
28 октября 2020, 13:01 15

Мэр Борисполя Федорчук умер от COVID-19 до оглашения результатов выборов

28 октября 2020, 13:01 15
Читайте також українською мовою
У него ранее обнаружили коронавирус
У него ранее обнаружили коронавирус
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до оглашения результатов выборов.

Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

До объявления результатов выборов от коронавируса умер мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", - написал он.

Напомним, Анатолий Федорчук, который руководил Борисполем с 2006 года, заявлял о намерении в четвертый раз баллотироваться на должность городского главы от партии "Наш край".

коронавирус выборы смерть мэр Борисполь
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Все публикации »
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »