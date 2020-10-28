Мэр Борисполя Федорчук умер от COVID-19 до оглашения результатов выборов
У него ранее обнаружили коронавирус
У него ранее обнаружили коронавирус
Действующий мэр Борисполя и лидер избирательной гонки Анатолий Федорчук умер от COVID-19 до оглашения результатов выборов.
Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
До объявления результатов выборов от коронавируса умер мэр Борисполя и лидер гонки Анатолий Федорчук", - написал он.
Напомним, Анатолий Федорчук, который руководил Борисполем с 2006 года, заявлял о намерении в четвертый раз баллотироваться на должность городского главы от партии "Наш край".
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации