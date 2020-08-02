09:56  02 августа
В Украине обнаружили более 1100 новых случаев COVID-19
13:29  02 августа
Бумаги не будет: депутатов горсовета Николаева принудительно переводят на планшеты
09:49  02 августа
В зоне ООС зафиксировано три обстрела, двое бойцов травмированы
UA | RU
UA | RU
02 августа 2020, 09:56 4

В Украине обнаружили более 1100 новых случаев COVID-19

02 августа 2020, 09:56 4
Читайте також українською мовою
За минувшие сутки умерли 16 человек, выздоровели - 235.
За минувшие сутки умерли 16 человек, выздоровели - 235.
Читайте також
українською мовою

В Украине за последние сутки подтвердили 1112 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской, Львовской областях и Киеве.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

В Украине с начала эпидемии уже подтвердили 72 тысяч 168 случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 39 тысяч 543 человека, из которых 235 - за последние сутки.

За сутки умерли от болезни 16 человек. Общее число жертв составляет 1725 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Ивано-Франковской (115), Львовской областях (112) и Киеве (110).

Напомним, вчера в Украине обнаружили 1172 новых случая COVID-19.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус Украина COVID-19 смерти выздоровление статистика больные
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 августа 2020, 19:00
В МИД назвали главные требования Украины при переговорах по Донбассу
01 августа 2020, 18:42
В Луцке местные власти отказываются усиливать карантин
01 августа 2020, 14:37
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
Все видео »
Политические маски-шоу. Кто заказал губернатора Полтавщины
Киев: кому принадлежат автовокзалы столицы
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »