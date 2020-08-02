В Украине обнаружили более 1100 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки умерли 16 человек, выздоровели - 235.

За минувшие сутки умерли 16 человек, выздоровели - 235.

В Украине за последние сутки подтвердили 1112 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев выявили в Ивано-Франковской, Львовской областях и Киеве.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

В Украине с начала эпидемии уже подтвердили 72 тысяч 168 случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 39 тысяч 543 человека, из которых 235 - за последние сутки.

За сутки умерли от болезни 16 человек. Общее число жертв составляет 1725 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Ивано-Франковской (115), Львовской областях (112) и Киеве (110).

Напомним, вчера в Украине обнаружили 1172 новых случая COVID-19.

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