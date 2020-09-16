Патриарх Филарет выздоровел от COVID-19

Ранее у него диагностировали также воспаление легких

Ранее у него диагностировали также воспаление легких

Фото: flickr

Об этом сообщает сайт УПЦ КП, передает RegioNews.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет оправился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время он чувствует себя хорошо, его выписали из больницы и Филарет находится в своей резиденции в Киевской патриархии.

Напомним, 4 сентября стало известно, что у патриарха Филарета подтвердили коронавирус. Также сообщалось, что у него диагностировали воспаление легких.