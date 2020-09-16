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16 сентября 2020, 15:54 5

Патриарх Филарет выздоровел от COVID-19

16 сентября 2020, 15:54 5
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Ранее у него диагностировали также воспаление легких
Фото: flickr
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Почетный патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на наличие COVID-19.

Об этом сообщает сайт УПЦ КП, передает RegioNews.

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет оправился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время он чувствует себя хорошо, его выписали из больницы и Филарет находится в своей резиденции в Киевской патриархии.

Напомним, 4 сентября стало известно, что у патриарха Филарета подтвердили коронавирус. Также сообщалось, что у него диагностировали воспаление легких.

Филарет коронавирус COVID-19 лечение церковь
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