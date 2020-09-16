Патриарх Филарет выздоровел от COVID-19
Ранее у него диагностировали также воспаление легких
Ранее у него диагностировали также воспаление легких
Почетный патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на наличие COVID-19.
Об этом сообщает сайт УПЦ КП, передает RegioNews.
Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет оправился от болезни. Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время он чувствует себя хорошо, его выписали из больницы и Филарет находится в своей резиденции в Киевской патриархии.
Напомним, 4 сентября стало известно, что у патриарха Филарета подтвердили коронавирус. Также сообщалось, что у него диагностировали воспаление легких.
Правительство изменило условия разделения регионов на карантинные зоныВсе новости »
16 сентября 2020, 14:41В парламенте объяснили, почему потратили 35 млрд грн из коронавирусного фонда на дороги
16 сентября 2020, 10:40В Украине зафиксировали рекордное количество смертей за сутки от COVID-19
16 сентября 2020, 09:44
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
"Зеленые" кандидаты: Кто будет представлять партию Зеленского на Сумщине
"Консервы" Богдана. Как увольнение главы Черниговской ОГА связано с реинкарнацией бывшего соратника Зеленского