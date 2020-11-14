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14 ноября 2020, 14:09 292

В Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня

14 ноября 2020, 14:09 292
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Для супермаркетов и продуктовых магазинов никаких ограничений быть не может
Для супермаркетов и продуктовых магазинов никаких ограничений быть не может
Фото: Facebook
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Во время карантина выходного дня могут работать торговые заведения, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - написал Ляшко.

Он напомнил, что в положениях постановления Кабмина о карантине выходного дня четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

Пока же мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине выходного дня разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения", - отметил Ляшко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

карантин Минздрав Виктор Ляшко магазин супермаркет Ограничение
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