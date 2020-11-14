В Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня

Для супермаркетов и продуктовых магазинов никаких ограничений быть не может

Для супермаркетов и продуктовых магазинов никаких ограничений быть не может

Фото: Facebook

Во время карантина выходного дня могут работать торговые заведения, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - написал Ляшко.

Он напомнил, что в положениях постановления Кабмина о карантине выходного дня четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

Пока же мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине выходного дня разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения", - отметил Ляшко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.