В Украине до 31 октября продлили карантин
Решение приняли сегодня
Решение приняли сегодня
Кабинет министров продлил карантин в стране до ноября.
Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, передает RegioNews.
Министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства заявил, что в стране ухудшается эпидситуация.
"Предлагается продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года", – заявил он.
Соответствующее постановление поддержали все присутствующие на заседании.
Напомним, ранее Степанов рассказал о новых правилах организации обучения в школах с 1 сентября.
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