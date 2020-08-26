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В Украине до 31 октября продлили карантин
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26 августа 2020, 14:34 7

В Украине до 31 октября продлили карантин

26 августа 2020, 14:34 7
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Рixabay
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Кабинет министров продлил карантин в стране до ноября.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, передает RegioNews.

Министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства заявил, что в стране ухудшается эпидситуация.

"Предлагается продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года", – заявил он.

Соответствующее постановление поддержали все присутствующие на заседании.

Напомним, ранее Степанов рассказал о новых правилах организации обучения в школах с 1 сентября.

коронавирус Кабмин Украина карантин правительство
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