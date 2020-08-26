В Украине до 31 октября продлили карантин

Решение приняли сегодня

Решение приняли сегодня

Рixabay

Кабинет министров продлил карантин в стране до ноября.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина, передает RegioNews.

Министр здравоохранения Максим Степанов на заседании правительства заявил, что в стране ухудшается эпидситуация.

"Предлагается продлить на территории Украины карантин до 31 октября 2020 года", – заявил он.

Соответствующее постановление поддержали все присутствующие на заседании.

Напомним, ранее Степанов рассказал о новых правилах организации обучения в школах с 1 сентября.