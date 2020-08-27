В Черновцах несмотря на "красную" зону хотят открыть школы 1 сентября

Был утвержден порядок организации обучения учеников

Был утвержден порядок организации обучения учеников

Фото: flickr

В Черновцах во время сессии городского совета депутаты приняли решение разрешить работу школ с первого сентября.

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

Также депутаты с 27 августа возобновили работу детских садов города, они будут работать в соответствии с разработанным графиком.

Прием детей в дошкольные учебные заведения г. Черновцы будут осуществлять при наличии медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствии инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

При рассмотрении этого вопроса в сессионном зале и.о. руководителя управления образования горсовета Нина Витковская рассказала, каким образом организуют обучение в школах города.

В зависимости от количества учеников, администрации школ выбирали ту или иную модель, которая наиболее реально может воплощаться в этой школе. На сегодня у нас 5 школ выбрали очную форму обучения, лицей №1 - дистанционную форму обучения через незавершенный ремонт, 28 школ выбрали очную форму с использованием технологий дистанционного обучения", - сказала Витковская.

Она добавила, что в этих школах будет смешанное обучение с разделением классов на группы поочередно через день, дистанционное преподавание отдельных предметов, и разное время начала занятий начальной школы, средней и старшей.

Одно заведение выбрало очное обучение с использованием дистанционного обучения, это школа №8, а гимназия №1 выбрала очную форму для 1-5 классов и смешанное обучение в 6-11 классах. Еще 7 школ выбрали очную форму обучения с использованием технологий дистанционного обучения и разделением классов на две смены", - добавила Витковская.

Родителям, которые хотят организовать для детей заочное или дистанционное обучение, нужно обратиться с заявлением в администрацию школы.

Напомним, в Черновцах троллейбусы больше не перевозят пассажиров: в чем причина, ЧТУ прекращает все перевозки по требованию полиции.

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