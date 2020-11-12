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12 ноября 2020, 19:59 2

Власти Одессы решили пока не вводить карантин выходного дня

12 ноября 2020, 19:59 2
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В городе будут действовать ограничения "оранжевой" зоны карантина
В городе будут действовать ограничения "оранжевой" зоны карантина
Фото: из открытых источников
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Городские власти Одессы приняли решение, что в городе пока не будут вводить карантин выходного дня, который был введен решением Кабмина 11 ноября.

Об этом сообщил секретарь городской комиссии по ТЭБ и ЧС Александр Тиховский, передает RegioNews.

По его словам, Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне карантина.

Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября", - сказал Тиховский.

Он также напомнил гражданам о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, общественных местах и ​​соблюдении социальной дистанции между людьми.

Напомним, власти Чернигова заявили, что будут смягчать, а не усиливать карантин.

Одесса горсовет карантин протест заявление Кабмин
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