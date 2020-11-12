Власти Одессы решили пока не вводить карантин выходного дня
Городские власти Одессы приняли решение, что в городе пока не будут вводить карантин выходного дня, который был введен решением Кабмина 11 ноября.
Об этом сообщил секретарь городской комиссии по ТЭБ и ЧС Александр Тиховский, передает RegioNews.
По его словам, Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне карантина.
Никаких дополнительных ограничительных мер городская комиссия ТЭБ и ЧС не принимала. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, принятые городской комиссией ТЭБ от 15 октября", - сказал Тиховский.
Он также напомнил гражданам о необходимости соблюдения масочного режима в общественном транспорте, общественных местах и соблюдении социальной дистанции между людьми.
Напомним, власти Чернигова заявили, что будут смягчать, а не усиливать карантин.