В Минздраве просят работодателей перевести сотрудников на удаленный режим

Там также призвали граждан не посещать концерты и разного рода торжества, в частности свадьбы

Там также призвали граждан не посещать концерты и разного рода торжества, в частности свадьбы

Рixabay

Работодатели должны организовать работу в удаленном режиме, если есть такая возможность.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на брифинге 19 октября, информирует RegioNews.

"Каждый работодатель, каждый руководитель фирмы, предприятия должен организовывать работу своих работников таким образом, чтобы все те, кто могут работать в удаленном доступе - работали в удаленном доступе... Любые собрания пытаться проводить с соблюдением дистанции, всех требований, которые касаются карантинных ограничений", - сказала она.

Микичак добавила, что "не нужно лишний раз собирать людей, организовывать встречи, совещания, собрания в офлайн-режиме, то есть в "живом" формате".

Она также призвала граждан не посещать концерты и разного рода торжества, в частности свадьбы.

Микичак напомнила о необходимости носить маску "везде, где есть больше двух-трех людей", прежде всего - в транспорте, лифтах, торговых центрах, на рынках, а также в помещении, где человек работает.

Напомним, в Украине количество инфицированных COVID-19 достигло уже более 300 тысяч человек.