В Украине прибавилось еще почти 13 тысяч новых больных Covid-19

Выздоровело людей почти на тысячу больше, чем заболело

Выздоровело людей почти на тысячу больше, чем заболело

Фото: flickr

В Украине на утро 12 декабря зафиксировано 12 811 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет RegioNews.

За минувшие сутки в больницы госпитализирован 3 001 человек, зафиксировано 243 летальных случая, выздоровело – 13 653 человека. За день проведено 61 571 тест (в частности методом ПЦР – 40 967, методом ИФА – 20 604).

Наибольшее количество подтвержденных случаев 11 декабря зарегистрировано в г. Киев (1 696), Одесской (1 357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Количество заболеваний в регионах выглядит так:

г. Киев – 90 013 случаев;

Винницкая область – 19 680 случаев;

Волынская область – 27 852 случая;

Днепропетровская область – 48 365 случаев;

Донецкая область – 29 031 случай;

Житомирская область – 33 714 случаев;

Закарпатская область – 25 883 случая;

Запорожская область – 41 460 случаев;

Ивано-Франковская область – 40 484 случая;

Киевская область – 47 783 случая;

Кировоградская область – 7 059 случаев;

Луганская область – 7 705 случаев;

Львовская область – 53 299 случаев;

Николаевская область – 23 479 случаев;

Одесская область – 57 071 случай;

Полтавская область – 28 811 случаев;

Ровенская область – 35 900 случаев;

Сумская область – 35 327 случаев;

Тернопольская область – 30 964 случая;

Харьковская область – 61 985 случаев;

Херсонская область – 13 723 случая;

Хмельницкая область – 34 417 случаев;

Черкасская область – 30 784 случая;

Черновицкая область – 36 496 случаев;

Черниговская область – 23 754 случая.

За все время пандемии в Украине заболело – 885 039 человек, выздоровело – 494 001 человек, умерли – 14 998. За этот период проведено 4 998 266 ПЦР-тестов.

12 811 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности,... Posted by Максим Степанов on Friday, December 11, 2020

Напомним, накануне в Украине подтвердили 13 514 новых случаев болезни COVID-19, госпитализировали 2 846 человек, 15 327 пациентов выздоровели. Зафіксовано 285 смертей, что является антирекордом с начала пандемии.

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