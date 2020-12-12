В Украине прибавилось еще почти 13 тысяч новых больных Covid-19
В Украине на утро 12 декабря зафиксировано 12 811 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минздрава Максим Степанов, пишет RegioNews.
За минувшие сутки в больницы госпитализирован 3 001 человек, зафиксировано 243 летальных случая, выздоровело – 13 653 человека. За день проведено 61 571 тест (в частности методом ПЦР – 40 967, методом ИФА – 20 604).
Наибольшее количество подтвержденных случаев 11 декабря зарегистрировано в г. Киев (1 696), Одесской (1 357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.
Количество заболеваний в регионах выглядит так:
г. Киев – 90 013 случаев;
Винницкая область – 19 680 случаев;
Волынская область – 27 852 случая;
Днепропетровская область – 48 365 случаев;
Донецкая область – 29 031 случай;
Житомирская область – 33 714 случаев;
Закарпатская область – 25 883 случая;
Запорожская область – 41 460 случаев;
Ивано-Франковская область – 40 484 случая;
Киевская область – 47 783 случая;
Кировоградская область – 7 059 случаев;
Луганская область – 7 705 случаев;
Львовская область – 53 299 случаев;
Николаевская область – 23 479 случаев;
Одесская область – 57 071 случай;
Полтавская область – 28 811 случаев;
Ровенская область – 35 900 случаев;
Сумская область – 35 327 случаев;
Тернопольская область – 30 964 случая;
Харьковская область – 61 985 случаев;
Херсонская область – 13 723 случая;
Хмельницкая область – 34 417 случаев;
Черкасская область – 30 784 случая;
Черновицкая область – 36 496 случаев;
Черниговская область – 23 754 случая.
За все время пандемии в Украине заболело – 885 039 человек, выздоровело – 494 001 человек, умерли – 14 998. За этот период проведено 4 998 266 ПЦР-тестов.
12 811 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности,...Posted by Максим Степанов on Friday, December 11, 2020
Напомним, накануне в Украине подтвердили 13 514 новых случаев болезни COVID-19, госпитализировали 2 846 человек, 15 327 пациентов выздоровели. Зафіксовано 285 смертей, что является антирекордом с начала пандемии.
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