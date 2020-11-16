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16 ноября 2020, 14:01 4

Эффект от карантина выходного дня будет через 2-3 недели - Шмыгаль

16 ноября 2020, 14:01 4
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Противоэпидемические мероприятия не дают немедленного результата
Противоэпидемические мероприятия не дают немедленного результата
Фото: из открытых источников
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В правительстве ожидают эффект от введенного ранее карантина выходного дня только через 2-3 недели, поскольку любые противоэпидемические мероприятия не дают немедленного результата.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-совещания с мэрами городов, передает RegioNews.

В правительстве сейчас ищут пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19: от адаптивного карантина к совершенствованию карантина выходного дня.

Для нас это один из выходов, когда на выходных люди находятся дома и не создают большой поток и скопления. Большие заработки отраслей именно в субботу и воскресенье как раз является доказательством факта, что огромные потоки людей направляются в отрасль питания и развлечений", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что карантин выходного дня позволяет перераспределить спрос с выходных на пять рабочих дней, уменьшив потоки людей и пересечение различных социальных групп.

По его словам, сейчас Кабмин сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь. Также параллельно работает над увеличением количества коек, над поставкой кислорода, чтобы дать медикам больше инструментов лечить больных.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

коронавирус Кабмин карантин Денис Шмыгаль предприниматели
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