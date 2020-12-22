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22 декабря 2020, 14:31 689

На Майдане снова протестуют ФОПы, центр Киева перекрыли

22 декабря 2020, 14:31 689
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Протестующие заявляют, что они готовы к "силовому сценарию"
Протестующие заявляют, что они готовы к "силовому сценарию"
Фото: PavlovskyNEWS
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Сегодня, 22 декабря на Майдане Независимости в центре Киева предприниматели и активисты движения "SaveФОП" продолжают протестовать, в связи с чем полиция ограничила движение по некоторым улицам.

Об этом сообщает Еспресо.TV, передает RegioNews.

Известно, что на Майдане собрались около тысячи человек, они уже неделю требуют отменить фискализацию и отсрочить введение кассовых аппаратов.

По словам организаторов акции, предприниматели готовятся к разным сценариям. Они требуют со сцены "нормальных условий работы для малого бизнеса" и заявляют, что готовы к силовому сценарию и даже к "привлечению праворадикальных сил".

Протестующие планируют сегодня устроить шествие к Правительственному кварталу и вернуться на Майдан. Полиция уже ограничила движение транспорта в центре столицы.

Как сообщают журналисты с места событий, сегодня полиция не окружает митингующих плотным кольцом, как это было неделю назад.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, из-за протеста ФОПов Офис президента и Верховную Раду начали усиленно охранять правоохранители.

Въезд на Банковую сейчас перекрыт КрАЗами. Рядом сосредоточено большое количество силовиков. Здание парламента также оцеплено. Очевидно, что меры безопасности связаны с неутихающими протестами предпринимателей, которые не исключают и силового развития событий", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря у стен Верховной Рады на акцию протеста "SaveФОП" собралось несколько тысяч предпринимателей.

Протест ФОПов: на Майдане начались столкновения между митингующими и полицией.

Позже на Майдане таки установили палатки, есть десятки пострадавших. Силовики применили во время столкновений слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Также сообщалось, что во время акции в центре Киева от химических ожогов и ударов пострадали около 40 полицейских.

Киев протест митинг акция предприниматели ФОП
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