В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина

Украина была разделена на четыре карантинные зоны

Украина была разделена на четыре карантинные зоны

Фото: flickr

В Украине с 1 по 31 августа постановлением Кабмина №641 вводятся дополнительные карантинные правила.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Теперь в Украину не будут пускать иностранцев без наличия полиса страхования, покрывающего расходы на лечение COVID-19.

Обязательной самоизоляции подлежат лица, прибывающие из государств или являются гражданами государств с широким распространением COVID-19. Они обязаны установить и активировать мобильное приложение "Действуй дома".

Также установлены дополнительные ограничения по порядку пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения.

На период действия карантина в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения иностранцами без наличия полиса страхования. Граждане Украины будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции.

Также Украина была разделена на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, города, области и районы будут распределяться по зонам по следующим критериям:

загруженность коек не выше 50%;

среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тысяч населения;

коэффициент выявления случаев инфицирования не выше 11%;

показатель динамики инфицирования.

По его словам, переход региона из одной в другую зону возможен при условии, если 5 дней подряд там происходит изменение одного из определенных показателей.

Напомним, Украину официально разделили на четыре зоны карантина. Области и города поделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.