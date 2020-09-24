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24 сентября 2020, 11:22

Днепр вышел в лидеры по заболеваемости COVID-19 после Дня города – Степанов

24 сентября 2020, 11:22
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Фото из открытых источников
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Резкий рост больных коронавирусом в Днепропетровской области министр здравоохранения Украины Максим Степанов связывает с проведением массовых мероприятий.

Об этом Максим Степанов заявил на сегодняшнем брифинге, пишет RegioNews.

Проанализировав ситуацию в Днепре, мы увидели, что у нас нет вспышки на предприятии или в общежитии. По обращениям и госпитализацией мы видим, что в Днепропетровской области и в Днепре начинается рост количества заболевших. Думаю, несложно провести цепь с проведением массовых мероприятий (10 сентября в Днепре праздновали День города – ред.). Это говорит еще раз о том, что именно массовые мероприятия являются одним из основных факторов распространения коронавирусной болезни", – подчеркнул Степанов.


По его словам, такое празднование не проходит бесследно.



Такие вещи, как празднование Дня города или то праздник, который мы видели в Запорожье, оно будет приводить к росту количества заболевших. Еще раз обращаюсь к представителям местной власти: у вас есть вся аналитика и вся информация о росте количества заболевших, поэтому подумайте о жителях вашего города или района", – сказал министр.


Степанов напомнил, что проведение массовых мероприятий запрещено в условиях карантина, который действует в Украине.


Напомним, коронавирус в Украине не спадает: за сутки снова выявили более 3300 новых случаев.

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коронавирус карантин нарушения Днепр Днепропетровская область Максим Степанов
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