Клуб сына одного из глав Нацполиции под Киевом работал в "карантин выходного дня" – Bihus.Info

Журналисты засняли, как в клуб зашли не менее 20 человек в течение часа

Журналисты засняли, как в клуб зашли не менее 20 человек в течение часа

Скрин из видео Bihus.Info

Вызванные к клубу NAVY под Киевом патрульные сказали, что их в клуб не пустили, а владельцы заверили, что работают исключительно навынос. Клуб принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на BIHUS info. Под Киевом клуб отдыха NAVY, принадлежащий сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, работал во время действия "карантина выходного дня". Журналисты выяснили, что вечером 14 ноября парковка возле клуба была заполнена автомобилями, среди которых было и авто самого Наумова. В течение часа наблюдений расследователи зафиксировали не менее 20 посетителей клуба.



После этого они вызвали полицию – патрульные приехали в течение 15 минут и пошли внутрь. Через некоторое время из клуба вышел мужчина, похожий на помощника Наумова, и отогнал с парковки автомобиль полицейского. Затем на парковке выключили свет, а группа неизвестных мужчин попросила журналистов "через три минуты" покинуть заведение, иначе шлагбаум будет закрыт. На вопрос, а как же посетители, которые находятся внутри клуба, им заявили, что "там никого нет".



Когда полицейские вышли из заведения, то сообщили, что в клуб их не пустили, а владельцы их заверили, что работают исключительно навынос. Напомним, ранее сообщалось, что депутаты не смогли отменить карантин выходного дня.

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