Кличко обещает не останавливать транспорт при введении локдауна
Он заявил о необходимости четких правил соблюдения карантина
Он заявил о необходимости четких правил соблюдения карантина
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет настаивать на работе метро и общественного транспорта в случае введения локдауна в столице. Он заявил о необходимости четких правил соблюдения карантина.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.
"Вводит карантин исключительно правительство. Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", - сказал глава столицы.
Напомним, ранее Кличко рассказал, где в Киеве могут открыть временные госпитали для COVID-больных.
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