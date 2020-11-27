Кличко обещает не останавливать транспорт при введении локдауна

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Вводит карантин исключительно правительство. Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", - сказал глава столицы.