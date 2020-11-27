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27 ноября 2020, 13:36 4

Кличко обещает не останавливать транспорт при введении локдауна

27 ноября 2020, 13:36 4
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Он заявил о необходимости четких правил соблюдения карантина
Он заявил о необходимости четких правил соблюдения карантина
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українською мовою

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет настаивать на работе метро и общественного транспорта в случае введения локдауна в столице. Он заявил о необходимости четких правил соблюдения карантина.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Вводит карантин исключительно правительство. Если локдаун будет введен, нам нужны четкие правила соблюдения карантина. Я буду настаивать, если локдаун будет введен, не останавливать метро и общественный транспорт", - сказал глава столицы.

Напомним, ранее Кличко рассказал, где в Киеве могут открыть временные госпитали для COVID-больных.

Украина метро Киев мэр Кличко Виталий
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