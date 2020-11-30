Власть сегодня соберется на совещание, где определит необходимость внедрения локдауна

О результатах решения будет сообщено как можно быстрее

О результатах решения будет сообщено как можно быстрее

Офис президента

Представители правительства и Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 30 ноября, проведут совещание, чтобы определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента.

Отмечается, что о результатах будет сообщено как можно скорее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему охраны здоровья. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство посчитает, что жесткого карантина не избежать", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров рассматривает возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который не так сильно ударит по экономике.