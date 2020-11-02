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02 ноября 2020, 17:02 9

В Ужгороде уже некуда принимать тяжелобольных пациентов, их везут в районные больницы

02 ноября 2020, 17:02 9
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Лечебные учреждения города, которые принимают больных с COVID-19, заполнены на 100%
Лечебные учреждения города, которые принимают больных с COVID-19, заполнены на 100%
Фото: flickr
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По состоянию на 2 ноября больницы Ужгорода заполнены пациентами с COVID-19 на 100%, поэтому тяжелобольных госпитализируют в больницы других районов Закарпатской области.

Об этом в Facebook сообщает Закарпатская ОГА, передает RegioNews.

В облгосадминистрации заявили, что городские власти Ужгорода регулярно не выполняют решения центральной власти о введении карантина, поэтому город попал в "красную" зону.

Сейчас больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелых больных вынуждены направлять в другие районы области. 21 октября региональная комиссия обязала расширить количество больничных коек для больных коронавирусом до 30%, а 30 октября - до 50%", - рассказали в ОГА.

В ОГА добавили, что решение центральной власти в городе не выполнены и саботируются, и "это прямая ответственность городской власти".

В субботу во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за не выделения дополнительных коек в Ужгороде больной, к сожалению, умер. Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина", - говорится в сообщении.

Напомним, власти "красного" Ужгорода отказались останавливать транспорт и закрывать школы с садиками.

коронавирус Ужгород больницы ОГА красная зона
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