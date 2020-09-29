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Коронавирус в Украине: за сутки заразились еще 3627 человек
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29 сентября 2020, 10:02 5

Коронавирус в Украине: за сутки заразились еще 3627 человек

29 сентября 2020, 10:02 5
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Больше всего новых случаев в Киеве, в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях
Больше всего новых случаев в Киеве, в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях
pixabay.com
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За сутки 28 сентября COVID-19 обнаружили у 3627 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 1797 пациентов выздоровело.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За прошедшие сутки заболело 3627 человек, из них 200 детей, а также 158 медицинских работников. Были госпитализированы 614 человек", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Киеве коронавирус диагностировали у 416 человек за сутки, в Харьковской области - 426, в Одесской области - 271, в Днепропетровской области - 200 человек за сутки, в Сумской области - 195.

За все время пандемии в Украине заболело 204 932 человека, из них 90 250 выздоровели, летальных исходов - 4065.

Напомним, за 27 сентября в Украине выявили COVID-19 у 2671 человека.

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