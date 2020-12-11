"Если ситуация ухудшится": карантин могут усилить раньше 8 января - Радуцкий

Об изменении даты усиления карантина должны предупредить за 7 дней

Об изменении даты усиления карантина должны предупредить за 7 дней

Фото: из открытых источников

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявляет, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса в Украине, усиленные ограничения могут ввести раньше 8 января.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Радуцкого в эфире программы "Право на владу".

Так, правительство сможет выбрать новую дату усиления карантина и предупредить об этом за 7 дней до введения.

По словам нардепа, прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь Украина пройдет с показателями в пределах 16 тысяч случаев коронавируса в сутки.

Никто не говорит, что это (усиление карантина - ред.) будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января. Я думаю, 8 января будет той пиковой нагрузкой. Новый год даст увеличение (заболеваемости - ред.), никуда мы от этого не денемся", - подчеркнул Радуцкий.

Также он отметил, что, для того, чтобы прервать цепь заболевания коронавирусом в Украине, необходимо вакцинировать 18-19 млн человек. По его словам, устойчивого иммунитета нет еще.

Из-за тех 4 млн доз вопрос локдауна не снимается. К сожалению. Как минимум нам надо провакцинировать 18-19 млн. Тогда мы сможем говорить о прерывании цепи. Потому что стойкого иммунитета нет ... Мы где-то до середины лета будем иметь достаточное количество провакцинированных людей", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство установило окончательную дату введения локдауну в Украине.