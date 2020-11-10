Произошла ошибка: в Минздраве исправили количество новых случаев COVID-19 за сутки
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что утром возникла техническая ошибка из-за чего возникла путаница с реальными цифрами подтвержденных новых случаев. Министр подчеркнул, что никто не искал никакой "зрады".
Об этом Степанов написал в Facebook, передает RegioNews.
За прошедшие сутки у нас подтвержденных случаев 10 179. Я не ошибся. К сожалению, утром возникла техническая ошибка нашего исполнителя: он поставил цифру подозрительных случаев 10 842, но реальная цифра подтвержденных - 10 179. Специально четко рассказал, чтобы никто не искал никакой "зрады", ее не существует", - уверяет министр.
Ранее сообщалось, что за 9 ноября медики зафиксировали 10 842 новых случая коронавируса, умер 191 больной, 5514 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 252 человека.