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10 ноября 2020, 10:31 4

Произошла ошибка: в Минздраве исправили количество новых случаев COVID-19 за сутки

10 ноября 2020, 10:31 4
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Ошиблись на 663 новых зараженных
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что утром возникла техническая ошибка из-за чего возникла путаница с реальными цифрами подтвержденных новых случаев. Министр подчеркнул, что никто не искал никакой "зрады".

Об этом Степанов написал в Facebook, передает RegioNews.

За прошедшие сутки у нас подтвержденных случаев 10 179. Я не ошибся. К сожалению, утром возникла техническая ошибка нашего исполнителя: он поставил цифру подозрительных случаев 10 842, но реальная цифра подтвержденных - 10 179. Специально четко рассказал, чтобы никто не искал никакой "зрады", ее не существует", - уверяет министр.

Ранее сообщалось, что за 9 ноября медики зафиксировали 10 842 новых случая коронавируса, умер 191 больной, 5514 пациентов выздоровели, госпитализировали 1 252 человека.

коронавирус вирус карантин Минздрав Максим Степанов
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