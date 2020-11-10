Произошла ошибка: в Минздраве исправили количество новых случаев COVID-19 за сутки

Об этом Степанов написал в Facebook, передает RegioNews.

За прошедшие сутки у нас подтвержденных случаев 10 179. Я не ошибся. К сожалению, утром возникла техническая ошибка нашего исполнителя: он поставил цифру подозрительных случаев 10 842, но реальная цифра подтвержденных - 10 179. Специально четко рассказал, чтобы никто не искал никакой "зрады", ее не существует", - уверяет министр.