В Черкассах закрыли детсад из-за вспышки COVID-19

Факт инфицирования официально подтвердили накануне вечером

Факт инфицирования официально подтвердили накануне вечером

Фото: Facebook

В Черкасском детском саду №34 зафиксировали случай коронавирусной инфекции. Воспитанников учреждения переведут на двухнедельную самоизоляцию.

Как передает RegioNews, об этом заявил глава департамента образования и гуманитарной политики города Сергей Воронов.

Всех детей главный педагог Черкасс просит перевести на изоляцию сроком 14 дней.

Также детсад закроют для проведения ремонтных работ.

Напомним, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще восемь областей.