В Черкассах закрыли детсад из-за вспышки COVID-19
Факт инфицирования официально подтвердили накануне вечером
Факт инфицирования официально подтвердили накануне вечером
В Черкасском детском саду №34 зафиксировали случай коронавирусной инфекции. Воспитанников учреждения переведут на двухнедельную самоизоляцию.
Как передает RegioNews, об этом заявил глава департамента образования и гуманитарной политики города Сергей Воронов.
Всех детей главный педагог Черкасс просит перевести на изоляцию сроком 14 дней.
Также детсад закроют для проведения ремонтных работ.
Напомним, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще восемь областей.
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