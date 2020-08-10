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10 августа 2020, 09:11 5

В Черкассах закрыли детсад из-за вспышки COVID-19

10 августа 2020, 09:11 5
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Факт инфицирования официально подтвердили накануне вечером
Факт инфицирования официально подтвердили накануне вечером
Фото: Facebook
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В Черкасском детском саду №34 зафиксировали случай коронавирусной инфекции. Воспитанников учреждения переведут на двухнедельную самоизоляцию.

Как передает RegioNews, об этом заявил глава департамента образования и гуманитарной политики города Сергей Воронов.

Всех детей главный педагог Черкасс просит перевести на изоляцию сроком 14 дней.

Также детсад закроют для проведения ремонтных работ.

Напомним, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще восемь областей.

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