Степанов объяснил, почему COVID-19 резко сбавил темпы

В стране впервые с конца августа наблюдается существенное уменьшение больных коронавирусом

В стране впервые с конца августа наблюдается существенное уменьшение больных коронавирусом

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что впервые с августа количество зараженных за неделю стало на 7 614 случаев меньше, чем за неделю ранее.

Об этом министр рассказал в ходе брифинга, передает RegioNews.

За прошедшую неделю у нас заболели всего 89 322 человека. Начиная с конца августа впервые мы получили уменьшение количества заболевших по сравнению с позапрошлой неделей", - отметил Степанов.

Он сообщил, что с 23 по 29 ноября в Украине было зафиксировано 96 936 случаев коронавируса, а с 30 ноября по 6 декабря выявлено 89 322 новых больных. То есть почти на 7,5 тысячи меньше.

По его словам, такому результату способствовал карантин выходного дня, хотя максимального эффекта, снижения на 20% заболеваемости, он не дал.

Ранее сообщалось, что на протяжении предыдущих суток в Украине зафиксировали 8 641 новый случай коронавирусной инфекции.