В Украине продлят карантин до конца года, - Шмыгаль

По словам премьера, это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев

По словам премьера, это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство продолжит карантин в Украине до конца года. Также в постановление о карантинных ограничениях внесут изменения.

Об этом он заявил на заседании правительства, информирует RegioNews. Шмыгаль отметил, что это наиболее действенный механизм для предотвращения распространения коронавируса. "Правительство сегодня продолжит действие адаптивного карантина до конца года. Это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев", - заявил он. Напомним, 9 октября в Украине обновили карантинные зоны: Суммы и Канев стали "красными", Киев – "оранжевым". Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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