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03 сентября 2020, 17:31 5

Местные выборы из-за коронавируса не отменят - Арахамия

03 сентября 2020, 17:31 5
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Фото: Facebook
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса.

Об этом он заявил журналистам после заседания парламента, передает RegioNews.

По цого словам, местные выборы из-за эпидемии коронавируса отменить невозможно.

Я таких перспектив не вижу. Но я слышал господина Ляшко несколько раз и господина Степанова по этому поводу. Мне кажется, что это невозможно. Даже одного процента вероятности не существует", - сказал Арахамия.

Он добавил, что министр здравоохранения и главный санитарный врач "имеют свое медицинское мнение", однако с политической и юридической точки зрения отменить выборы невозможно.

Напомним, в "Слуге народа" не видят оснований для отставки Кабинета министров.

коронавирус карантин Давид Арахамия Слуга народа Местные выборы
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