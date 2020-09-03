Местные выборы из-за коронавируса не отменят - Арахамия

Он также не видит целесообразности их переноса на другую дату

Он также не видит целесообразности их переноса на другую дату

Фото: Facebook

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что не существует даже 1% вероятности, что местные выборы отменят из-за коронавируса.

Об этом он заявил журналистам после заседания парламента, передает RegioNews.

По цого словам, местные выборы из-за эпидемии коронавируса отменить невозможно.

Я таких перспектив не вижу. Но я слышал господина Ляшко несколько раз и господина Степанова по этому поводу. Мне кажется, что это невозможно. Даже одного процента вероятности не существует", - сказал Арахамия.

Он добавил, что министр здравоохранения и главный санитарный врач "имеют свое медицинское мнение", однако с политической и юридической точки зрения отменить выборы невозможно.

Напомним, в "Слуге народа" не видят оснований для отставки Кабинета министров.