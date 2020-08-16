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16 августа 2020, 14:26

К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей

16 августа 2020, 14:26
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В этих регионах число новых случаев превышает допустимое за последние 14 дней
В этих регионах число новых случаев превышает допустимое за последние 14 дней
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В Украине 16 августа к очередному ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей. Во всех областях число новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тысяч населения за последних 14 дней.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Минздрав Украины.

Так, на сегодня к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Кроме этого, во Львовской области загруженность коек составляет более 50%.

Напомним, сегодня, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.

коронавирус Одесса Киев карантин Ивано-Франковск Буковина COVID-19 Волынь Львовщина Ровно Житомирская область Харьковская область Тернопольская область
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