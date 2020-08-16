К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей
В этих регионах число новых случаев превышает допустимое за последние 14 дней
В этих регионах число новых случаев превышает допустимое за последние 14 дней
В Украине 16 августа к очередному ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей. Во всех областях число новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тысяч населения за последних 14 дней.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Минздрав Украины.
Так, на сегодня к ослаблению карантина не готовы Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.
Кроме этого, во Львовской области загруженность коек составляет более 50%.
Напомним, сегодня, 16 августа в Украине зафиксировали еще в 1637 случаев коронавирусной болезни.
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