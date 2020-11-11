Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 10 611 новых случаев

За прошедшие сутки госпитализировали 1 453 человека

За прошедшие сутки госпитализировали 1 453 человека

Фото: из открытых источников

В Украине за 10 ноября подтвердили 10 611 новых случаев коронавируса, зафиксирован 191 летальный случай, 6 802 пациента выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

10 611 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине. В частности, заболели 350 детей и 493 медработники", - сообщил Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных новых случаев зарегистрировано в городе Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

За сутки проведено 73 285 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377.

За все время пандемии в Украине заболело 489 808 человек, из них 221 459 выздоровели, летальных исходов - 8947.

Напомним, ранее медики зафиксировали 10 842 новых случая коронавируса в Украине.

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