В Полтаве ребенок попал в больницу с подозрением на COVID-19 после посещения праздника от Мамая

В городе перед выборами кандидаты организовывают массовые мероприятия, однако не заботятся о безопасности посетителей

В городе перед выборами кандидаты организовывают массовые мероприятия, однако не заботятся о безопасности посетителей

В Полтаве трехлетний ребенок попал в больницу после посещения массового агитационного праздника бывшего городского головы Александра Мамая.

Об этом сообщает местное издание "Kolo.news", передает RegioNews.

По словам матери девочки, у нее ОРВИ, дома не могли сбить температуру, поэтому вызвали скорую, сейчас ждут анализов ПЦР-тестирования.

Вероятно, завтра будут результаты ПЦР анализа, которые покажут, есть ли у ребенка коронавирусная инфекция. Сейчас этого сказать нельзя", - сообщила председатель областной инфекционной больницы Наталья Свириденко.

Мама девочки говорит, что они посещали массовый праздник, где были мультики, мороженое и тому подобное.

Она считает, что именно там ребенок мог заразиться. В сети также появились фотографии праздника, организованного Александром Мамаем.

На фото видно, что присутствующие дети и взрослые не придерживаются физической дистанции и не носят масок и других средств защиты.

По данным издания, накануне местных выборов в Полтаве участились случаи организации потенциальными кандидатами праздников и развлечений для детей и пенсионеров.

Отмечается, что наиболее активно во время карантина массовые собрания устраивают бывший мэр Полтавы Александр Мамай и председатель Совета предпринимателей Полтавы Евгений Николаенко.

Во время этих мероприятий они активно агитируют за себя. Отчеты об этом можно видеть на страницах потенциальных кандидатов в соцсетях.

Напомним, 1 августа городские власти Луцка отказались усиливать карантин, хотя город относится к самой опасной зоне по распространению Covid-19. В тот же день мэры Тернополя и Ивано-Франковска выступили против усиления карантина в их городах.

На следующий день министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что местные власти не могут смягчать карантинные мероприятия и не имеет на это полномочий.

Впоследствии заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что мэры городов будут нести ответственное за каждого умершего от COVID-19.