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15 ноября 2020, 11:38 13

В Киевской области задокументировали 85 нарушений карантина выходного дня

15 ноября 2020, 11:38 13
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Больше всего нарушений зафиксировано в крупных сетевых магазинах
Больше всего нарушений зафиксировано в крупных сетевых магазинах
Фото: Нацполиция Украины
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Полицейские Киевщины за первые сутки карантина выходного дня задокументировали 85 нарушений

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области.

На территории области работало 55 рейдовых групп. Во время проверки соблюдения карантинных мероприятий сотрудники полиции задокументировали 85 правонарушений.

Больше всего нарушений зафиксировано среди крупных сетевых магазинов – 11 фактов.

10 нарушений выявлено среди владельцев заведений питания, кафе и ресторанов, которые принимали посетителей.

8 нарушений выявлено в общественном транспорте. Здесь были нарушения относительно чрезмерного количества пассажиров в салоне и несоблюдение масочного режима.

Не прекратили свою деятельность владельцы салонов красоты и парикмахерских. В течение дня таких нарушений сотрудники полиции задокументировали 5 случаев.

По всем выявленным фактам составили административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административном правонарушении. Статья предусматривает наложение штрафа от 17 до 34 тысяч грн для физических лиц и от 34 до 170 тысяч грн — для чиновников.

Все админматериалы будут направлены в суд для принятия решения.

Полицейские Киевщины за первые сутки "карантина выходного дня" задокументировали 85 нарушений в Течение субботы, 14...

Posted by Полиция Киевской области on Saturday, November 14, 2020

Напомним, во время рейдов по проверке соблюдения правил карантина выходного дня в Киеве составили административные протоколы на администрацию двух ресторанов и открыли уголовное производство против одного из столичных спорткомплексов.

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