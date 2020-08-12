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12 августа 2020, 16:41 9

В Николаеве для больных COVID-19 открыли еще одну больницу

12 августа 2020, 16:41 9
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Ранее больных с коронавирусом принимал только областной центр лечения инфекционных болезней
Ранее больных с коронавирусом принимал только областной центр лечения инфекционных болезней
Фото: flickr
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В Николаеве из-за увеличения количества больных COVID-19 открыли для приема городскую больницу №1.

Об этом во время заседания горисполкома сообщил заместитель начальника управления здравоохранения Николаевского горсовета Виктор Фаюк, передает RegioNews.

Согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, с 10 августа открыта первая городская больница, которая определена медучреждением первой очереди по оказанию помощи при коронавирусной инфекции. На сегодняшний день там 15 человек с подозрением на COVID-19", - сообщил Фаюк.

Он добавил, что к приему больных готова также городская больница №3, где провели ремонтные работы. На ее базе планируют открыть респираторный центр, где будут лечить людей с легочной недостаточностью.

Больницу откроют только если городская больница №1 не будет справляться с наплывом пациентов.

Напомним, 10 августа сообщалось, что больницы Николаева переполнены больными COVID-19, а врачи готовятся принимать пациентов в коридорах.

Николаев больницы коронавирус карантин эпидемия Минздрав
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