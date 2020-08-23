Журналистов не будут пускать в кулуары Рады из-за коронавируса - глава ВР

Снять ограничения на допуск журналистов планировали в сентябре

Снять ограничения на допуск журналистов планировали в сентябре

Фото: из открытых источников

В Верховной Раде отказались от идеи допуска журналистов в кулуары парламента из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса.

Как передает Regionews, об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Относительно работы журналистов. Мы неоднократно об этом говорили. Мы надеялись на уменьшение количества заболеваний, но видим, что за последнюю неделю этот показатель больше за 2 тысячи. Мы надеялись, что с начала новой сессии сможем постепенно возвращаться к доступу журналистов в кулуары. Но пока держим на паузе, потому что сами видите статистику", - сказал Разумков.

По его словам, если ситуация с коронавирусом улучшится, журналисты смогут вернуться на работу в кулуары Рады.

Ранее сообщалось, что Разумков внес изменения в распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни", которое регулирует работу представителей СМИ в здании парламента.

Напомним, в "Слуге народа" назвали дату следующей внеочередной сессии Верховной Рады.