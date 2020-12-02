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02 декабря 2020, 11:51 10

Стало известно, сколько украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19 за деньги

02 декабря 2020, 11:51 10
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Сторонников платной вакцинации от коронавируса больше среди молодежи и жителей Киева
Рixabay
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В конце ноября 55% украинцев готовы лично сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной. Не хотят бесплатно вакцинироваться 40% респондентов.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

В то же время, если вакцина будет платной, желающих сделать прививку становиться меньше - 35%, а 57% не будут вакцинироваться за деньги.

Как отмечают авторы исследования, сторонников бесплатной вакцинации от коронавируса больше среди лиц старшего возраста, жителей сел, а платного - среди молодежи и жителей Киева.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 28-30 ноября 2020 года среди 2500 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонное интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, что Украина начала закупку тестов на антиген для выявления COVID-19.

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