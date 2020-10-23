В Украине за сутки 7517 новых случаев коронавируса

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве и в Харьковской области

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве и в Харьковской области

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 заразились 7517 человек, 121 больной умер, 2 680 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Харьковской области - 693, в Одесской области - 571 и в Хмельницкой области - 471.

В Киеве коронавирус выявили у 635 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 330 396 человек, из них 137 578 выздоровели, летальных исходов - 6164.

Напомним, 21 октября в Украине COVID-19 обнаружили у 7053 человек.

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