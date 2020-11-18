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18 ноября 2020, 15:04 7

Мендель о COVID-19 у Зеленского: чувствует себя лучше и продолжает работать

18 ноября 2020, 15:04 7
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Он находится на лечении в государственной больнице "Феофания"
Он находится на лечении в государственной больнице "Феофания"
Фото: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский, у которого ранее диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает RegioNews.

Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки", - сказала Мендель.

Она добавила, что на этой неделе запланированы события с участием Президента в онлайн-режиме, информация о них появится на сайте Офиса президента.

Спикер Зеленского выразила надежду, что он вскоре возьмется за работу в обычном режиме. Также выздоравливает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Позже Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию", они находятся в изолированных палатах.

Владимир Зеленский коронавирус Офис президента Юлия Мендель заявление президент
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