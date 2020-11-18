Мендель о COVID-19 у Зеленского: чувствует себя лучше и продолжает работать

Он находится на лечении в государственной больнице "Феофания"

Он находится на лечении в государственной больнице "Феофания"

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский, у которого ранее диагностировали коронавирус, чувствует себя лучше, держится бодро и продолжает работать.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает RegioNews.

Здоровье президента Владимира Зеленского улучшается каждый день. Уже нет кашля, он держится бодро и продолжает работать. В частности, проводит совещания по селектору и международные телефонные звонки", - сказала Мендель.

Она добавила, что на этой неделе запланированы события с участием Президента в онлайн-режиме, информация о них появится на сайте Офиса президента.

Спикер Зеленского выразила надежду, что он вскоре возьмется за работу в обычном режиме. Также выздоравливает глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Позже Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию", они находятся в изолированных палатах.