09:44  21 августа
В Украине за все время пандемии зафиксировано уже более 100 тысяч случаев COVID-19
11:15  21 августа
Мэр Немирова подхватил коронавирус
12:22  21 августа
На потенциальных выборах в Раду прошли бы четыре политсилы - соцопрос
UA | RU
UA | RU
21 августа 2020, 11:41 5

В Украине могут производить вакцину от коронавируса - Зеленский

21 августа 2020, 11:41 5
Читайте також українською мовою
Уже ведутся переговоры с другими странами
Уже ведутся переговоры с другими странами
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране есть ряд лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от коронавирусной инфекции.

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский считает, что производство вакцины в Украине покроет, как внутренние потребности, так и обеспечит потребности других стран.

Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. К медикам ученых - нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин. Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить массово", - сказал Зеленский.

По его словам, уже ведутся переговоры с другими странами.

"Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить", - подчеркнул он.

Кроме того, Министерство здравоохранения ведет переговоры со странами, которые являются разработчиками вакцины, для ее поставки в Украину.

Напомним, 20 августа заразились коронавирусом 2 106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

коронавирус вакцина карантин болезнь президент
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"Баба-огонь" или опять айтишник Сенкевич. Что готовят Николаеву грядущие мэрские выборы
Ровенская область: кому принадлежат автовокзалы региона
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »