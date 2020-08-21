В Украине могут производить вакцину от коронавируса - Зеленский

Уже ведутся переговоры с другими странами

Уже ведутся переговоры с другими странами

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране есть ряд лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от коронавирусной инфекции.

Как передает RegioNews, об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский считает, что производство вакцины в Украине покроет, как внутренние потребности, так и обеспечит потребности других стран.

Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. К медикам ученых - нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин. Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы производить массово", - сказал Зеленский.

По его словам, уже ведутся переговоры с другими странами.

"Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить", - подчеркнул он.

Кроме того, Министерство здравоохранения ведет переговоры со странами, которые являются разработчиками вакцины, для ее поставки в Украину.

Напомним, 20 августа заразились коронавирусом 2 106 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 637 пациентов выздоровели.

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