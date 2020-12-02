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02 декабря 2020, 19:43 28

Кабмин работает над проектом тотального тестирования на COVID-19 - Шмыгаль

02 декабря 2020, 19:43 28
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Его планируют провести в областных центрах и крупных городах
Его планируют провести в областных центрах и крупных городах
Фото: Кабмин
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Кабинет Министров Украины работает над разработкой проекта массового тестирования населения на COVID-19 в областных центрах и крупных городах.

Об этом в интервью журналу "Корреспондент" рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По словам главы правительства, этот проект предусматривает тотальное тестирование населения на COVID-19 в Киеве и других крупных городах Украины.

Приоритеты - Киев и область, областные центры и крупные города с населением более 100 тысяч человек", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что в конце года все же будут введены ограничения для бизнеса несмотря на то, что это время традиционного заработка.

Какими они будут - мы как раз сейчас обсуждаем со всеми заинтересованными сторонами. Нам надо подвести итоги карантина выходного дня, чтобы понять его эффективность и составить план действий на конец года", - сказал премьер-министр.

Напомним, Кабмин отменил карантиа выходного дня: Шмыгаль сказал, какие ограничения будут действовать.

коронавирус Кабмин Минздрав Денис Шмыгаль тесты
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