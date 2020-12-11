В Минздраве сказали, когда коронавирус может пойти на спад

Коронавирус весной уменьшит свою активность, поскольку, вероятнее всего, он станет сезонной болезнью

Коронавирус весной уменьшит свою активность, поскольку, вероятнее всего, он станет сезонной болезнью

Фото: Минздрав

В Украине коронавирус, а соответственно и карантин, предположительно пойдут на спад в мае 2021 года.

Этому должны способствовать, прежде всего, вакцинация населения, а также сезонность вируса, рассказал главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью ТСН.uа, пишет RegioNews.

По словам Ляшко, коронавирус весной уменьшит свою активность, поскольку, вероятнее всего, он станет сезонной болезнью.

"Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021 года у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и весенне-летний период коронавирус уменьшит свою активность и циркуляцию", - сказал Ляшко.

Кроме того, к весне в Украине начнется процесс вакцинации населения и постепенно у людей будет формироваться иммунитет к болезни.

"И плюс появится вакцина и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против коронавирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине за 10 декабря подтвердили 13 514 новых случаев болезни COVID-19, госпитализировали 2 846 человек, 15 327 пациентов выздоровели.

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