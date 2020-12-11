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11 декабря 2020, 10:48 14

В Минздраве сказали, когда коронавирус может пойти на спад

11 декабря 2020, 10:48 14
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Коронавирус весной уменьшит свою активность, поскольку, вероятнее всего, он станет сезонной болезнью
Коронавирус весной уменьшит свою активность, поскольку, вероятнее всего, он станет сезонной болезнью
Фото: Минздрав
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В Украине коронавирус, а соответственно и карантин, предположительно пойдут на спад в мае 2021 года.

Этому должны способствовать, прежде всего, вакцинация населения, а также сезонность вируса, рассказал главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью ТСН.uа, пишет RegioNews.

По словам Ляшко, коронавирус весной уменьшит свою активность, поскольку, вероятнее всего, он станет сезонной болезнью.

"Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021 года у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и весенне-летний период коронавирус уменьшит свою активность и циркуляцию", - сказал Ляшко.

Кроме того, к весне в Украине начнется процесс вакцинации населения и постепенно у людей будет формироваться иммунитет к болезни.

"И плюс появится вакцина и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против коронавирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни", - сказал Ляшко.

Напомним, в Украине за 10 декабря подтвердили 13 514 новых случаев болезни COVID-19, госпитализировали 2 846 человек, 15 327 пациентов выздоровели.

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