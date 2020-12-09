COVID-19 в Киеве: заполненность коек почти 50%, в стационарах свыше 2 тысяч киевлян

Более 1200 жителей столицы находятся в тяжелом состоянии

Более 1200 жителей столицы находятся в тяжелом состоянии

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Всего с начала пандемии, в Киеве зафиксировано 84 538 подтвержденных случаев коронавирусного заболевания. Всего COVID-19 преодолели 26 403 жителя столицы. Кроме того, зафиксировано 1498 летальных случаев.

Как передает RegioNews, об этом на брифинге заявил мэр Виталий Кличко.

В столице увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Увеличивается также количество пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной COVID-19, из них 8 детей", - рассказал Кличко.

Также по его словам, 1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают - 1419 человек. Под аппаратами искусственной вентиляции легких – 30 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 50%", - добавил он.

Кличко сообщил, что за сутки в больницы столицы были госпитализированы 127 пациентов. "Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Другие, кто заболел, находятся в самоизоляции, под контролем врачей", - рассказал Кличко.

Напомним, в Украине за 8 декабря подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса, госпитализировали 1281 человека, выздоровели 14 554 пациенты.