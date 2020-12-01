В Минздраве рассказали, где в Украине наибольшая загруженность COVID-больниц
По состоянию на 1 декабря в Черниговской, Сумской, Черкасской, Киевской и Запорожской областях зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Так, самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Сумской области (1008,8 на 100 тыс. населения), а также в Черкасской (788,4), Киевской (715), Черниговской (668,9) и Запорожской (689, 5) областях.
Кроме того, достаточно высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (583,5), Николаевской (536,6), Житомирской (552,7) и Ивано-Франковской (589,2) областях.
В Киеве этот показатель составляет 662,2, а средний по Украине - 492,2 на 100 тыс. населения.
По состоянию на 30 ноября в Украине за последние 5 дней загруженность больниц составляет 50,3%. В Киеве этот показатель составляет 58,3%.
Высокий уровень загруженности больниц, которые принимают больных с коронавирусом, в Полтавской - 70,2%, Николаевской - 65,3%, Кировоградской - 62,3%, Запорожской - 62,4%, Черниговской 61,8% областях.
Напомним, в Украине снова начало расти количество новых заболевших COVID-19.
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