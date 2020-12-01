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01 декабря 2020, 11:35 640

В Минздраве рассказали, где в Украине наибольшая загруженность COVID-больниц

01 декабря 2020, 11:35 640
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В целом по Украине в больницах, которые принимают "ковидных" пациентов, заняты чуть больше половины мест
В целом по Украине в больницах, которые принимают "ковидных" пациентов, заняты чуть больше половины мест
Фото: из открытых источников
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По состоянию на 1 декабря в Черниговской, Сумской, Черкасской, Киевской и Запорожской областях зафиксирован самый высокий показатель заболеваемости COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

Так, самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Сумской области (1008,8 на 100 тыс. населения), а также в Черкасской (788,4), Киевской (715), Черниговской (668,9) и Запорожской (689, 5) областях.

Кроме того, достаточно высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области (583,5), Николаевской (536,6), Житомирской (552,7) и Ивано-Франковской (589,2) областях.

В Киеве этот показатель составляет 662,2, а средний по Украине - 492,2 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 30 ноября в Украине за последние 5 дней загруженность больниц составляет 50,3%. В Киеве этот показатель составляет 58,3%.

Высокий уровень загруженности больниц, которые принимают больных с коронавирусом, в Полтавской - 70,2%, Николаевской - 65,3%, Кировоградской - 62,3%, Запорожской - 62,4%, Черниговской 61,8% областях.

Напомним, в Украине снова начало расти количество новых заболевших COVID-19.

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