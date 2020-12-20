В Николаевской и Одесской областях ковидные кровати заполнены на 50%

В среднем по Украине медучреждения заполнены больными коронавирусом на 40%

В среднем по Украине медучреждения заполнены больными коронавирусом на 40%

Фото из открытых источников

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены на 50% в двух областях.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, пишет RegioNews.

Наиболее загруженными являются медучреждения в Николаевской (64,5%) и Одесской областях (50,8%). В Киеве ковидные кровати заполнены на 48%.

В целом в Украине ввели уже 64 079 больничных коек для пациентов с коронавирусом, в среднем по стране они заполнены больными на 40%.

Кроме этого, в Украине зафиксирован рост показателя заболеваемости COVID-19. По состоянию на 19 декабря в Украине он составляет 396,9 при норме 40. Самая сложная ситуация в Киеве (696,2), Черкасской (667,5) и Запорожской (635,8) областях.

Напомним, по состоянию на утро 20 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 8 325 новых случаев коронавируснойї болезни COVID-19.

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