Стали известны подробности вспышки коронавируса в горсовете Львова
По состоянию на 21 августа наличие коронавируса подтвердили более чем в 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета.
Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Петр Адамик, передает RegioNews.
Адамык добавил, что среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтверждено лишь в 1 депутата.
Инфицированными оказались два заместителя городского головы, представители секретариата городского совета, руководители департаментов и управлений, их заместители. Все они сделали ПЦР-тесты и получили положительный результат", - сообщил он.
Депутат отметил, что вспышка заболевания произошла потому, что чиновники контактируют с большим количеством людей.
После вспышки в горсовете количество инфицированных во Львове может расти в геометрической прогрессии. Ситуация очень тревожная и мы должны сделать все, чтобы во Львове не было массовой вспышки пандемии", - подчеркнул он.
Напомним, 20 августа стало известно, что Львовский горсовет отменил пленарное заседание из-за вспышки COVID-19. Вирус обнаружили у депутатов и работников аппарата.