Стали известны подробности вспышки коронавируса в горсовете Львова

Ранее было перенесено его пленарное заседание

Ранее было перенесено его пленарное заседание

Фото: Facebook

По состоянию на 21 августа наличие коронавируса подтвердили более чем в 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Петр Адамик, передает RegioNews.

Адамык добавил, что среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтверждено лишь в 1 депутата.

Инфицированными оказались два заместителя городского головы, представители секретариата городского совета, руководители департаментов и управлений, их заместители. Все они сделали ПЦР-тесты и получили положительный результат", - сообщил он.

Депутат отметил, что вспышка заболевания произошла потому, что чиновники контактируют с большим количеством людей.

После вспышки в горсовете количество инфицированных во Львове может расти в геометрической прогрессии. Ситуация очень тревожная и мы должны сделать все, чтобы во Львове не было массовой вспышки пандемии", - подчеркнул он.

Напомним, 20 августа стало известно, что Львовский горсовет отменил пленарное заседание из-за вспышки COVID-19. Вирус обнаружили у депутатов и работников аппарата.