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05 декабря 2020, 18:02 5

В Минздраве назвали ряд объектов, которым могут разрешить работать во время локдауна

05 декабря 2020, 18:02 5
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Окончательное решение правительство примет на заседании 9 декабря
Окончательное решение правительство примет на заседании 9 декабря
Фото: Минздрав
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Во время карантина, который Кабмин потенциально может ввести с начала января, возможно, будут работать горнолыжные курорты, отели и церкви.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет RegioNews со ссылкой на УП.

По словам Ляшко, горнолыжным курортам могут позволить работать, чтобы люди уехали из мегаполисов. Отелям позволят обеспечивать людей завтраками. Церкви будут работать с ограничением - один человек на 5 квадратных метров.

Общественный транспорт не станут закрывать. Как и во время весеннего карантина, будут работать продуктовые магазины. Закрыть планируют школы, садики, спортзалы, рестораны и другие развлекательные заведения. При этом заведениям питания позволят работать на доставку и выдачу заказов.

Это предварительный перечень ограничений, окончательное решение правительство примет на заседании 9 декабря.

По прогнозам Минздрава, трехнедельный карантин в январе позволит снизить количество ежедневных больных примерно до 6-8 тысяч в день.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров обнародует запланированные мероприятия усиления карантина во время заседания 9 декабря.

коронавирус Украина карантин Минздрав курорты
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