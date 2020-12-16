Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили 10 622 новых случаев

Было зафиксировано 264 летальных случая

Было зафиксировано 264 летальных случая

Фото: из открытых источников

В Украине за 15 декабря COVID-19 обнаружили у 10 622 человек, были госпитализированы 3 242 больных, 12 549 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

10 622 новых случая COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Всего за сутки проведено 63 445 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 40 740, методом ИФА - 22 705.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 919 704 человека;

выздоровели - 535 417 человек;

летальных исходов - 15 744;

проведение ПЦР-тестов - 5 125 389.

Напомним, в Украине за 14 декабря COVID-19 обнаружили у 8416 человек.

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