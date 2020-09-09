"Красная зона": Черновицкий городской совет подает в суд на Кабмин

В горсовете планируют разрешить работу школ и детских садов

В горсовете планируют разрешить работу школ и детских садов

Фото: acc.cv.ua

Черновицкий городской совет подает в суд иск на Кабинет министров Украины с требованием отменить установление на территории города "красной" карантинной зоны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ.

Секретарь горсовета Василий Продан, который сейчас исполняет обязанности городского головы Черновцов, отметил, что таким образом Черновцы присоединятся к Тернополю и Ивано-Франковску, которые также ранее обжаловали попадание в "красную зону".

Мы, как городской совет, также подаем иск к Кабинету министров об отмене "красной зоны", - сказал Продан.

По его словам, "абсолютное большинство жителей считает, что все дети должны учиться в школе".

На сессии Черновицкого городского совета, который, я думаю, что состоится в пятницу, будем принимать решение еще раз о том, чтобы все школы и садики заработали. Сейчас созываю согласовательный совет", - сказал Продан.

В Черновцах местные жители неоднократно устраивали акции протеста против карантинных ограничений, которые были введены после вхождения города в "красную" зону. Так и сегодня, 9 сентября, несколько сотен человек собрались под Черновицкой ОГА с требованием разрешить работу школ и детских садов. К пикетчикам вышел председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он пытался объяснить пикетчикам, что областная администрация не может открыть образовательные учреждения. Такие решения принимают на правительственном уровне.

Протестующие прервали его выступление криками "Позор!", "Откройте школы и садики!".

Напомним, ранее в Черновцах, которые оказались в "красной” зоне карантина, состоялась акция протеста родителей с требованием отменить дистанционное обучение и открыть школы для посещения.