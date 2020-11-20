За отсутствие маски начнут штрафовать уже завтра, закон вступил в силу
С завтрашнего дня, 21 ноября в Украине граждан начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.
Это предусматривает закон, который сегодня, 20 ноября, был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".
Согласно нововведениям, граждан будут штрафовать за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты.
Это могут быть респираторы или защитные маски, закрывающие нос и рот, в том числе изготовлены самостоятельно.
Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).
Также завтра в Украине будет действовать карантин выходного дня. Он будет действовать с субботы по воскресенье. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и АЗС.
Напомним, Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок, глава Минздрава попросил депутатов принять соответствующий закон.
10 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.