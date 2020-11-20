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20 ноября 2020, 11:29 508

За отсутствие маски начнут штрафовать уже завтра, закон вступил в силу

20 ноября 2020, 11:29 508
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Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования
Фото: flickr
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С завтрашнего дня, 21 ноября в Украине граждан начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Это предусматривает закон, который сегодня, 20 ноября, был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Согласно нововведениям, граждан будут штрафовать за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты.

Это могут быть респираторы или защитные маски, закрывающие нос и рот, в том числе изготовлены самостоятельно.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).

Также завтра в Украине будет действовать карантин выходного дня. Он будет действовать с субботы по воскресенье. Будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт и АЗС.

Напомним, Раду просят ввести штрафы за отсутствие масок, глава Минздрава попросил депутатов принять соответствующий закон.

10 ноября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о штрафах за отсутствие масок в общественных местах.

коронавирус карантин закон штраф маски
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