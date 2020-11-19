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19 ноября 2020, 10:02 15

Ляшко рассказал, сколько будет стоить вакцина от COVID-19 для Украины

19 ноября 2020, 10:02 15
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Курс вакцинации от коронавирусной болезни состоит из двух доз
Курс вакцинации от коронавирусной болезни состоит из двух доз
Фото: из открытых источников
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Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов, а полный курс вакцинации из двух доз - 14 долларов. Это почти 400 гривен.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы - 14 долларов", - сказал Ляшко.

Санврач напомнил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, но свыше него можно будет закупить еще дозы по специальной цене.

Он считает, что заложенные в плане бюджета 2021 года 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины можно будет потратить на покупку дополнительных доз препаратов.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, что восемь миллионов доз вакцины против коронавируса Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года.

коронавирус вакцина украинцы бюджет Виктор Ляшко
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