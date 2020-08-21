В Черновцах под ОГА митинг - требуют не усиливать карантин

Областной центр попал в "красную" зону

Областной центр попал в "красную" зону

Фото: pogliad.ua

Местные предприниматели, работники общепита, продавцы магазинов и рынков вышли с митингом под Черновицкую ОГА с требованием не вводить жестких карантинных ограничений из-за попадания областного центра в красную зону карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Погляд.

Отмечается, что работники различных заведений общественного сектора требуют разрешить и дальше работать детским садикам, учреждениям питания, предприятиям.

Люди не понимают, почему их снова лишают работы при том, что количество больных на коронавирус в области не превышает показатели весны, ведь система охраны здоровья имела достаточно времени, чтобы подготовиться к приему большего количества больных, чем было весной.

Однако сейчас, как только показатели заболеваемости начали приближаться к весеннему уровню, в Черновцах снова вводят жесткий карантин.

По словам одной из активисток, заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк заявил, что никто не заинтересован в том, чтобы Черновцы были полностью закрытыми. Поэтому окончательное решение относительно ограничений в условиях красной зоны примут на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Напомним, поскольку Черновцы попали в "красную зону" на две недели, то, по всей видимости, школы, садики и университеты с 1 сентября в городе не откроются.